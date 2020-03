Red 9:25 Cagliari: disinfezione con ultravioletti in aeroporto Il “Mario Mameli” è il primo scalo in Europa ad aver adottato un nuovo sistema di disinfezione delle superfici a raggi ultravioletti tramite i dispositivi prodotti dalla “Sanycar”



Commenti CAGLIARI - L’aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari, l'unico aperto in Sardegna, è il primo scalo in Europa ad aver adottato un nuovo sistema di disinfezione delle superfici a raggi ultravioletti tramite i dispositivi prodotti dalla “Sanycar”. Il primo dispositivo installato ieri (mercoledì) permette di sanificare le vaschette portaoggetti e porta bagagli a mano poste ai controlli di sicurezza, in modo che ad ogni utilizzo siano perfettamente sanificate grazie ai raggi Uv-C che eliminano gli agenti patogeni, lavorando in sinergia con le normali procedure di pulizia ed igienizzazione degli ambienti e degli oggetti. Inoltre, la tecnologia di disinfezione Uv-C ha il vantaggio di essere del tutto ecologica e rispettosa dell’ambiente, perché non utilizza sostanze chimiche. La prossima settimana verrà installato in aerostazione un secondo dispositivo, che consentirà di sanificare i carrelli dei bagagli utilizzati dai passeggeri e le sedie a rotelle presenti nella Sala Amica.