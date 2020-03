Cor 13:16 Civile: rientro in corsia dell´ex primario Liperi Il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha chiesto ed ottenuto il rientro in servizio dell´ex Primario di Anestesia, dott. Giuseppe Liperi, per collaborare in questa fase di estrema criticità. In città peraltro, a causa di una discutibile gestione dell´emergenza, non si ha notizia di quanti positivi certi al Covid-19 vi siano tra la popolazione e tra gli operatori sanitari



positivi certi al Covid-19 vi siano tra la popolazione e tra gli operatori sanitari; non vi sono dati ufficiali sul numero di persone in quarantena obbligatoria e men che meno per quanto riguarda il numero di tamponi realmente effettuati. Commenti ALGHERO - «Domenica scorsa ho chiesto un incontro al dott. Giuseppe Liperi, già primario di anestesia del nostro ospedale, per chiedergli la disponibilità a collaborare in questa fase di estrema criticità in un settore come, appunto, l’anestesia e rianimazione, che in questo momento è fondamentale per affrontare l’emergenza in corso. Ho potuto riscontrare la grandissima disponibilità e attaccamento che il dott. Liperi ha verso la sua professione e verso il “suo” ospedale, nel quale ha prestato servizio per molti anni con grandissimi risultati. La disponibilità del Dott. Liperi in questa fase così delicata è particolarmente utile e preziosa in quanto, oltre ad avere una conoscenza approfondita della sanità algherese, è stato colui che ha sovrainteso all’allestimento del reparto di terapia intensiva dell’ospedale. Ho immediatamente comunicato con mia lettera ai vertici dell’Ats la disponibilità del Dott. Liperi a rientrare in servizio, ricevendo stamattina un pronto riscontro da parte del Commissario straordinario Dott. Giorgio Carlo Steri, che si è attivato immediatamente per far formalizzare l’importante rapporto di collaborazione. La carenza di operatori medici e paramedici in questo momento particolarmente critico di emergenza sanitaria nazionale, che pone sotto stress il personale in servizio, impone di ricorrere a soluzioni come il rientro al lavoro di medici di assoluta professionalità ed infinita esperienza. Voglio pubblicamente ringraziare, anche a nome di tutta la nostra comunità, la generosa disponibilità del Dott. Liperi a mettersi al servizio, con abnegazione, della nostra sanità, sicuro che il suo contributo sarà importantissimo per affrontare ancora meglio questa emergenza sanitaria, il suo è un esempio che deve rafforzare l’impegno che tutti noi siamo chiamati esercitare per vincere questa battaglia». Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, in merito all'emergenza sanitaria in corso nel Paese e ad Alghero. In città peraltro, a causa di una discutibile gestione dell'emergenza, non si ha contezza di quanticerti alvi siano tra la popolazione e tra gli operatori sanitari; non vi sono dati ufficiali sul numero di persone in quarantena obbligatoria e men che meno per quanto riguarda il numero di tamponi realmente effettuati.