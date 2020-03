Red 15:09 Sassari: decollano i droni della Polizia locale Novantacinque controlli alle persone e sette agli esercizi commerciali, con tre denunce in totale: questo il resoconto delle attività di vigilanza di ieri. Da oggi la Polizia locale ha messo in campo anche il nucleo specializzato nell´uso dei droni, che faciliterà il controllo del territorio







Lo scopo è quello di proteggere tutta la popolazione, limitare i contatti tra persone e quindi la diffusione del CoronaVirus, anche tra chi è meno consapevole dei rischi che fa correre a se stesso e al resto della comunità. Da oggi, la Polizia locale ha messo in campo anche il nucleo specializzato nell'uso dei droni, che faciliterà il controllo del territorio. Commenti SASSARI – Novantacinque controlli alle persone e sette agli esercizi commerciali, con tre denunce in totale. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale di Sassari, che anche ieri (mercoledì) ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19.Delle tre denunce, due riguardano una coppia che faceva accattonaggio davanti ad un centro commerciale. Sono stati denunciati in base alle disposizioni dell'ordinanza sindacale, più stringente della normativa nazionale e regionale.Lo scopo è quello di proteggere tutta la popolazione, limitare i contatti tra persone e quindi la diffusione del CoronaVirus, anche tra chi è meno consapevole dei rischi che fa correre a se stesso e al resto della comunità. Da oggi, la Polizia locale ha messo in campo anche il nucleo specializzato nell'uso dei droni, che faciliterà il controllo del territorio.