Coronavirus, i servizi dell´Unione italiana ciechi

«Ringrazio il personale, i collaboratori e i volontari per l'aiuto e la costante presenza e dedizione nel garantire la quotidianità alla normalità - dichiara il presidente dell'Uici di Sassari, Franco Santoro (nella foto) - l'esperienza e la consuetudine che i ciechi hanno con l'assenza di luce e l'isolamento sono al servizio di tutti, per abbattere la più pericolosa forma di buio che attraversa in questo momento le vite di tutti noi: la paura». Commenti SASSARI - Supporto psicologico, informatico e logistico a tutti i disabili visivi del Nord Sardegna. Sono i servizi che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) di Sassari continua a offrire ai propri associati nei giorni dell'emergenza coronavirus. Nel pieno rispetto delle direttive nazionali, regionali e comunali, l'associazione garantisce servizi di consulenza psicologica telefonica grazie al progetto "Stessa strada per crescere insieme".Poi c'è l'assistenza informatica per offrire continuità nelle comunicazioni tra i cittadini ciechi e ipovedenti, e infine l'invio di informazioni e contatti per consentire ai soci di usufruire di servizi logistici indifferibili. La sede dell'Unione italiana ciechi di Sassari in via Quarto 3. Il numero di telefono è 079/233711 mentre l'indirizzo mail è uicss@uiciechi.it.«Ringrazio il personale, i collaboratori e i volontari per l'aiuto e la costante presenza e dedizione nel garantire la quotidianità alla normalità - dichiara il presidente dell'Uici di Sassari, Franco Santoro () - l'esperienza e la consuetudine che i ciechi hanno con l'assenza di luce e l'isolamento sono al servizio di tutti, per abbattere la più pericolosa forma di buio che attraversa in questo momento le vite di tutti noi: la paura».