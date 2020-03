Red 17:08 Polizia locale: due denunce a Sassari Nella giornata di ieri, controlli per 132 persone e tredici esercizi commerciali, Le due denunce riguardano una persona che ha dichiarato agli agenti che non aveva alcuna voglia di continuare a rimanere a casa ed un´altra che pensava fosse finita l´emergenza e si potesse di nuovo uscire







Per tutto il giorno è stato sorvolato il centro storico, un'area difficile da controllare per la presenza di tante vie strette. Grazie all'uso del drone, questo è stato possibile senza alcuna difficoltà e non è stata rilevata nessuna violazione della normativa per il contrasto al CoronaVirus. SASSARI – Controlli per 132 persone e tredici esercizi commerciali, con due denunce in totale. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale che anche ieri (giovedì) ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19.Le due denunce riguardano una persona che ha dichiarato agli agenti che non aveva alcuna voglia di continuare a rimanere a casa ed un'altra che pensava fosse finita l'emergenza e si potesse di nuovo uscire. Inoltre, da ieri, la Polizia locale ha messo in campo anche il nucleo specializzato nell'uso dei droni [LEGGI] , che facilita il controllo del territorio.Per tutto il giorno è stato sorvolato il centro storico, un'area difficile da controllare per la presenza di tante vie strette. Grazie all'uso del drone, questo è stato possibile senza alcuna difficoltà e non è stata rilevata nessuna violazione della normativa per il contrasto al CoronaVirus.