Cor 9:17 La Maddalena: Parto drammatico, muore in volo La notizia ha sconvolto tutta la comunità isolana, suscitando oltre che dolore enorme rabbia. Anche il sindaco ha sbottato: Se ci saranno responsabilità spetterà a chi di dovere accertarle



LA MADDALENA - Tragedia in volo, nell'elicottero del 118 decollato da Alghero e diretto a La Maddalena, per prestare soccorso ad una giovane mamma. Non ce l'ha fatta però ad arrivare all'ospedale di Olbia e vedere la luce la bimba maddalenina portata in grembo dalla donna. Giunta al termine della gravidanza, ha avuto un'emergenza, ma nell'isola il punto nascita dell'ospedale Paolo Merlo non è operativo così come la sala operatoria. La competente Assl prevede in casi analoghi un protocollo operativo di trasporto, ma in questo caso l'elicottero è dovuto decollare da Alghero perchè a Olbia la base risultava chiusa per problemi legati all'emergenza Covid-19. Inutile sottolineare lo sconforto in cui è sprofondata la comunità maddalenina.