Consegne a domicilio ad Alghero: la rete delle attività Sono già oltre quaranta le attività che effettuano consegne a domicilio che hanno aderito al censimento avviato dall´Assessorato comunale allo Sviluppo economico. L´elenco comprende supermercati, alimentari, farmacie, negozi di prodotti agricoli e rivenditori di prodotti ittici, ristoranti, pizzerie, servizi postali, gas e combustibili ed officine meccaniche







Ogni attività è in grado di garantire la consegna dei prodotti a domicilio, che dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento, sia per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro. Una rete che si va ampliando giorno dopo giorno tramite l'adesione con il modulo di segnalazione attività reperibile sul sito del Comune.



Ciascun esercente può segnalare, attraverso il modulo allegato, la propria attività, indicando, a beneficio del cittadino, il numero di telefono da contattare. Il proprio servizio potrà essere segnalato inviando trasmettendo via e-mail il modulo compilato all'indirizzo web sportelloimpresa@comune.alghero.ss.it.