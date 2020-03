video Red 20:10 Sean Wheeler dà i dati dell´emergenza Covid A Porto Torres i casi di cittadini positivi sono sei. Altre 16 persone in quarantena obbligatoria. «Oggi è arrivato il documento ufficiale con i dati relativi a Porto Torres. In totale contiamo sei casi accertati di positività al Covid-19. Altre sedici persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia sono sottoposte al regime di quarantena»



«E' bene precisare – prosegue Wheeler - che la misura della quarantena è prevista per tutti i ventidue casi appena citati: viene effettuato un controllo regolare e quotidiano dello stato di salute da parte dell'Autorità sanitaria; alle Forze dell'ordine è demandata la verifica del rispetto di questa fondamentale misura di prevenzione. Un ringraziamento va a tutti i medici che si stanno adoperando per le loro cure».



Il sindaco portorrese ha dedicato poi un momento alle sue considerazioni personali ed alle richieste alla cittadinanza: «Venga rispettata la privacy. Siamo una comunità unita e questa guerra la dobbiamo combattere tutti insieme, senza divisioni. Siamo anche tutti chiamati a rispettare le regole, siano queste relative alla riservatezza, siano quelle previste dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali per contrastare la diffusione del virus. Continuiamo quindi a restare a casa il più possibile, a limitare gli spostamenti e i nostri contatti sociali. Il mio abbraccio e la mia vicinanza a tutti e ventidue i cittadini colpiti. Mi piacerebbe pensare, e sono sicuro che è così, che è l’intera città di Porto Torres ad abbracciarli, è l’intera città ad essere loro vicina».



