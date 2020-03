Cor 20:33 «Nessuno rimarrà indietro nell´emergenza» Lo assicura il sindaco di Alghero, Mario Conoci. «Le nostre pressanti richieste iniziano a dare i primi frutti, dai sindaci della Sardegna è arrivato un contributo importante all´accordo che sarà definito e reso noto a livello nazionale»







E’ in corso di definizione infatti, in queste ore, un importante accordo tra il Governo e i Comuni - attraverso l’Anci - per assicurare l’acquisto di generi alimentari della fascia più povera di popolazione. Sulla base di questo accordo, che sarà formalizzato nei dettagli nelle prossime ore, mediante una specifica ordinanza si potranno finanziare buoni spesa e buoni pasto per persone indigenti o in condizioni di assoluta necessità.



«Le risorse finanziarie saranno assicurate dallo Stato, e le misure saranno gestite direttamente dai Comuni attraverso la rete dei servizi sociali. Nessuno dovrà e potrà rimanere senza pasti e alimenti - precisa il Sindaco - chi fosse in necessità, o sapesse di condizioni di bisogno particolari, potrà attivarsi contattando i numeri Comunali per le emergenze» Commenti ALGHERO - Così il Sindaco Mario Conoci sulle misure adottate oggi a favore dei Comuni per le fasce socialmente più deboli. «Insieme all'emergenza sanitaria siamo pronti a gestire quella economica e sociale ma lo possiamo fare solo con un intervento diretto ed immediato del Governo, questo è solo un primo passo. Dobbiamo puntare al sostegno immediato alle nostre attività economiche».E’ in corso di definizione infatti, in queste ore, un importante accordo tra il Governo e i Comuni - attraverso l’- per assicurare l’acquisto di generi alimentari della fascia più povera di popolazione. Sulla base di questo accordo, che sarà formalizzato nei dettagli nelle prossime ore, mediante una specifica ordinanza si potranno finanziare buoni spesa e buoni pasto per persone indigenti o in condizioni di assoluta necessità.«Le risorse finanziarie saranno assicurate dallo Stato, e le misure saranno gestite direttamente dai Comuni attraverso la rete dei servizi sociali. Nessuno dovrà e potrà rimanere senza pasti e alimenti - precisa il Sindaco - chi fosse in necessità, o sapesse di condizioni di bisogno particolari, potrà attivarsi contattando i numeri Comunali per le emergenze»