Red 22:16 «Il Governo scarica i problemi sui sindaci» E´ il commento del primo cittadino di Illorai Titino Cau, che a proposito della decisione di ieri annunciata dal premier Giuseppe Conte prosegue: «4,3miliardi da Roma? E´ una presa in giro nei confronti dei Comuni e dei nostri cittadini in difficoltà»







Il sindaco di Illorai Titino Cau non ci sta e commenta in modo negativo la decisione annunciata ieri (sabato) dal premier Giuseppe Conte. «Inoltre, i 400milioni di euro aggiuntivi per gli 8mila Comuni italiani saranno sufficienti a soddisfare una minima parte delle richieste che verranno inoltrate dalle famiglie per i buoni spesa».



«Ancora una volta – conclude il primo cittadino leghista - il Governo promette e poi scarica i problemi e le responsabilità prima sugli ospedali, poi sui governatori e adesso sui sindaci. Tirino fuori il senso di responsabilità e agiscano, perché altrimenti cosi si danneggiano cittadini e imprese».



