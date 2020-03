Red 16:03 Violenza casalinga sulle donne: «la Regione intervenga» L’allarme è del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Carla Cuccu che ha presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta al presidente della Regione autonoma della Sardegna presentata in Consiglio regionale







CAGLIARI - «Troppe donne sarde a causa del CoronaVirus sono costrette a coabitare con il loro aguzzino. La Regione, anche in questo periodo di grande emergenza, deve intervenire per mettere al sicuro il gran numero di donne che proprio nell'ambiente domestico trova violenza e, a volte, la morte».L'allarme è del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Carla Cuccu che, in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata in Consiglio regionale, chiede al presidente della Regione autonoma della Sardegna di sapere «se le risorse stanziate con la Legge regionale 2 agosto 2018, n.33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza) siano state di fatto assegnate ai Comuni nel cui territorio sono ubicate le Casa di accoglienza, coincidente con il Comune capofila dell'Ambito Plus». Chiede anche «se gli enti gestori degli Ambiti Plus abbiano provveduto ad attuare le prime fasi della misura attraverso la ricognizione dei fabbisogni e la redazione del progetto personalizzato».L'ultima domanda è proprio a Solinas. Cuccu gli chiede «se non ritenga urgente provvedere anche all'attuazione delle ulteriori misure previste dagli articoli 3 (intese e protocolli tra regione e imprese), 8 (progetti di educazione all'affettività e alla parità di genere), 9 (affido familiare) e 10 (esenzione dal pagamento delle imposte) della L.R. n. 33/2018». Il consigliere pentastellato ricorda, nell'interrogazione, che la Sardegna (dati Istat) è al secondo posto in Italia per numero di donne uccise nel triennio 2016-2018 e che il rischio è soprattutto nell'ambiente domestico.