Solinas incontra i capigruppo

Domani, il presidente della Regione autonoma della Sardegna parteciperà alla Conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais

CAGLIARI – Domani, martedì 31 marzo, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas parteciperà alla Conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale, in programma alle 17,30. L’incontro, che sarà presieduto dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, è stato fissato per decidere la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni nei prossimi mesi. Solinas ha chiesto espressamente di poter intervenire in videoconferenza alla riunione per illustrare direttamente la situazione sanitaria e le azioni relative all’emergenza e per programmare con l’Assemblea le azioni più immediate da intraprendere nel futuro.