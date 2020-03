Red 7:00 Caritas Porto Torres: aperture programmate Procederanno alla consegna di pacchi viveri secondo questo calendario: oggi, dalle 9 alle 12, nella sede della Caritas San Gavino; mercoledì, dalle 9 alle 14, nella sede della Caritas Spirito Santo; giovedì, dalle 17 alle 18, nella sede della Caritas San Gavino







Procederanno alla consegna di pacchi viveri secondo questo calendario: oggi, dalle 9 alle 12, nella sede della Caritas San Gavino; mercoledì, dalle 9 alle 14, nella sede della Caritas Spirito Santo; giovedì, dalle 17 alle 18, nella sede della Caritas San Gavino. Gli ospiti e gli operatori del Gus, gestori del progetto Sprar-Siproimi del Comune di Porto Torres, forniranno agli operatori le mascherine realizzate in seguito alla riconversione del laboratorio di sartoria, che saranno utilizzate, con i guanti già in possesso delle Caritas, sia durante le fasi di confezionamento dei pacchi viveri, sia durante la consegna degli stessi. Commenti PORTO TORRES - A partire da oggi (martedì) e fino a giovedì 2 aprile, le Caritas di Porto Torres potranno consegnare pacchi viveri alle persone che ne hanno necessità. La Caritas di San Gavino sarà coadiuvata dalla comunità capi del gruppo scout Agesci Porto Torres 2 e la Caritas dello Spirito Santo sarà coadiuvata dal Gruppo Scout Agesci Porto Torres 1.Procederanno alla consegna di pacchi viveri secondo questo calendario: oggi, dalle 9 alle 12, nella sede della Caritas San Gavino; mercoledì, dalle 9 alle 14, nella sede della Caritas Spirito Santo; giovedì, dalle 17 alle 18, nella sede della Caritas San Gavino. Gli ospiti e gli operatori del Gus, gestori del progetto Sprar-Siproimi del Comune di Porto Torres, forniranno agli operatori le mascherine realizzate in seguito alla riconversione del laboratorio di sartoria, che saranno utilizzate, con i guanti già in possesso delle Caritas, sia durante le fasi di confezionamento dei pacchi viveri, sia durante la consegna degli stessi.