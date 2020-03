Red 10:34 Wwf e Lipu ricordano Franca Valsecchi «Grande tristezza desta, anche nel mondo ambientalista sardo, la scomparsa della professoressa Franca Valsecchi». Inizia così il ricordo affidato della nota botanica al delegato Wwf Italia per la Sardegna Carmelo Spada ed al coordinatore Lipu Sardegna Francesco Guillot







Laureata in Scienze biologiche all'Università degli studi di Sassari ed in Scienze naturali all'Università di Perugia; già docente ordinaria di Botanica nella Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali dell’Uniss. E' stata direttrice dell'Istituto di Botanica dell´Ateneo di Sassari, presidente della Società sarda di Scienze naturali e direttrice dello stesso Bollettino. Grande rilevo hanno avuto le sue ricerche sullo studio della flora e della vegetazione della Sardegna. In particolare, si ricorda l’individuazione di un raro endemismo di ginestra della Nurra (Genista acanthoclada Dc. subsp. sardoa Bég. et Landi Valsecchi) che, appunto, porta il suo nome. A lei si devono importanti studi e la classificazione di specie vegetali e l’individuazione, oltre alla Genista sardoa, di rari endemismi presenti nel Parco regionale di Porto Conte.



