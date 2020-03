Red 17:04 A Sassari, sanificazione uffici comunali Le operazioni partiranno domani, a cura della Multiss, tramite l´Igienica sassarese. I locali di Punto Città, al piano terra di Via Coppino, saranno sanificati domani pomeriggio ed apriranno regolarmente giovedì mattina







Per quanto riguarda in particolare Punto Città, i locali al piano terra di Via Coppino saranno sanificati domani pomeriggio ed apriranno regolarmente giovedì mattina. I locali di Punto Città, al primo piano, saranno sanificati giovedì pomeriggio, e si potrà accedere agli stessi venerdì 3. Per i locali decentrati la sanificazione è prevista per lunedì 6. Commenti SASSARI - Partiranno domani, mercoledì 1 aprile, a cura della Multiss, tramite l'Igienica sassarese, le operazioni di sanificazione degli uffici comunali di Sassari. Sul sito internet istituzionale del Comune, è pubblicato il calendario, che prevede la chiusura delle sedi per il tempo necessario alle azioni.Per quanto riguarda in particolare Punto Città, i locali al piano terra di Via Coppino saranno sanificati domani pomeriggio ed apriranno regolarmente giovedì mattina. I locali di Punto Città, al primo piano, saranno sanificati giovedì pomeriggio, e si potrà accedere agli stessi venerdì 3. Per i locali decentrati la sanificazione è prevista per lunedì 6.