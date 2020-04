Red 8:04 Beneficenza: maglie Torres all´asta Da oggi, le maglie saranno acquistabili dai tifosi, e da chiunque vorrà partecipare all’iniziativa, e l´intero ricavato sarà destinato alla solidarietà, con acquisto di materiali necessari per la prevenzione dei contagi in ambienti ad alto rischio della città di Sassari







(Foto Alessandro Sanna) Commenti SASSARI - Avere un ricordo dlla stagione 2019/20 della Torres, ad oggi cristallizzata in un virtuale terzo posto a causa della sospensione dei campionati e, allo stesso tempo, compiere un gesto di solidarietà in un contesto emergenziale che non risparmia nessun ambito cittadino. Dopo una prima iniziativa, che ha consentito di destinare al 118 di Sassari materiale per la sanificazione indispensabile per la protezione di uomini e mezzi dal Covid-19, la Torres ha deciso di avviare aste on-line delle due mute di maglie (casa e trasferta) indossate dai giocatori rossoblu nella prima parte del campionato di serie D.Le maglie saranno acquistabili dai tifosi, e da chiunque vorrà partecipare all’iniziativa, e l'intero ricavato sarà destinato alla solidarietà, con acquisto di materiali necessari per la prevenzione dei contagi in ambienti ad alto rischio della città di Sassari. Come partecipare? A partire da oggi (giovedì), ogni giorno (alle 11 e alle 20), sulla pagina ufficiale Facebook “Torres Sassari”, saranno presentate due maglie indossate dai protagonisti della stagione rossoblu e, da quel momento, i tifosi avranno un'ora di tempo per i rialzi su Messenger.Sulla home della pagina sarà indicato il prezzo man mano che arriveranno le offerte private. I rialzi avverranno in forma anonima ed ai vincitori saranno comunicate le modalità per i pagamenti che avverranno via Paypal o tramite bonifico a conto corrente. Tutto avverrà nella totale trasparenza e la società si impegna a rendere conto della cifra complessiva raccolta una volta concluse e della destinazione dei fondi a seconda delle esigenze riscontrate in città.(Foto Alessandro Sanna)