Del Zompo agli studenti: lauree online La comunicazione ufficiale e contenuta in un decreto e in una lettera che il rettore Maria Del Zompo ha inviato a tutti gli iscritti dell´università degli studi di Cagliari. Prorogate le scadenze per le tasse. Saranno on-line tutti i servizi agli studenti







Nel resto dell’Ateneo, gli appelli per gli esami di laurea, già programmati per marzo ed aprile relativi all’Anno accademico 2019/2020, fermo restando l’imputazione allo stesso Anno, potranno essere espletati (in modalità on-line) entro lunedì 15 giugno, qualora, per un giustificato impedimento, non sia possibile svolgerli nei mesi precedenti. Conseguentemente, sarà prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle prove. Per quanto riguarda i dettagli, e per sapere la conferma o meno delle date già fissate per le sedute di laurea, gli studenti interessati alle sessioni di laurea devono prendere contatti con il proprio corso di laurea. «I presidenti e i coordinatori dei corsi di studio stanno rivedendo i calendari che verranno resi pubblici quanto prima – spiega Del Zompo - Saranno previste sedute straordinarie di esami di profitto e di laurea, ove ritenuto necessario dai Consigli di corso di studio».



