Red 22:03 Edilizia scolastica: «Sblocco risorse anche per la Sardegna» La deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana comunica la ripartizione dei fondi operata tra gli Enti locali dei territori che ne hanno fatto richiesta: «Garantire edifici sicuri è la priorità di questo Governo»







«Per la Sardegna, sono interessati il Comune di Bosa, che avrà a disposizione 150.314,37euro, dove in una scuola a causa del maltempo crollò un solaio, e il Comune di Sassari per il ripristino delle condizioni di agibilità e messa in sicurezza di un istituto danneggiato sempre a causa del maltempo, per il quale è stato richiesto l’importo di 262.500euro. Si tratta, infatti – sottolinea Deiana - di risorse destinate ai Comuni i cui edifici scolastici sono stati colpiti da eventi calamitosi o di emergenza».



La deputata pentastellata conclude guardando verso il dicastero che controlla la situazione. «Così come precisato dalla ministra Lucia Azzolina, questo sblocco di risorse, pur nel difficile momento che stiamo vivendo in tutto il Paese è un intervento importante, nell'interesse dei nostri studenti e di tutta la comunità scolastica».



