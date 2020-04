Red 14:39 Poste a Fertilia e Santa Maria la Palma: aperture Le Poste italiane hanno modificato il calendario delle aperture delle sedi ad Alghero e nelle borgate. Dalla settimana prossima, le succursali in borgata apriranno a giorni alterni. La succursale n. 2 di Via Costa, invece, resterà chiusa



Commenti ALGHERO - Le Poste italiane hanno modificato il calendario delle aperture delle sedi ad Alghero e nelle borgate. Dalla settimana prossima, le succursali di Santa Maria la Palma e di Fertilia apriranno a giorni alterni. Santa Maria la Palma, la succursale sarà aperta lunedì, mercoledì e venerdì, mentre a Fertilia, il martedì, giovedì e sabato. La succursale n. 2 di Via Costa, invece, resterà chiusa.