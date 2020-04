video Cor 16:00 Abbiate fiducia, parola di Giacomo Urtis



Da Alghero ha conquistato spazi sempre maggiori tra i vip di tutto lo Stivale come mago della bellezza, dei cosmetici e della cura del corpo. «Dobbiamo avere fiducia nei medici» dice Giacomo Urtis rivolgendosi a tutti i sardi. In questo inedito contesto, Alguer.it, SassariNews.it e tutte le edizioni locali del network, aprono lo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura, alla musica ed agli appelli al buon senso ed alla responsabilità.