Cura Italia: quasi 3,5milioni di domande all´Inps

Sale a 3.492.156 il numero delle domande pervenute all´Inps in relazione al decreto Cura Italia, a beneficio di 6.806.417 persone. Questi i numeri alle 12 di oggi



Alle 12 di oggi (lunedì), le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 3.492.156, per 6.806.417 beneficiari. 3.058.726 riguardano i 600euro di indennità, 190.243 per i congedi parentali; 31.480 per il Bonus baby-sitting, 138.007 per la cassa integrazione guadagni ordinaria (per 2.225.971 beneficiari) e 73.700 per l'assegno ordinario (per 1.299.997 beneficiari).