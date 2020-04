Red 13:28 Anche Sorso lancia la spesa sospesa L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle misure per il controllo della diffusione del Covid-19, lancia l’iniziativa solidale che vede protagoniste le attività produttive e commerciali del territorio e la cittadinanza per realizzare un programma di autosostentamento rivolto alla popolazione







«Il progetto – afferma l’assessore comunale alle Attività produttive Marco Greco - prosegue il percorso già iniziato dall’Amministrazione con l’iniziativa Spesa a casa. In queste giornate di difficoltà, l’obiettivo è quello di sostenere la popolazione e le attività commerciali, in particolare quelle di vicinato, attraverso la creazione, la gestione e la fornitura di servizi al territorio. Accanto ad una serie di attività promozionali per Spesa a casa e Spesa Sospesa presto attiveremo nuove iniziative destinate al consumo solidale ed al sostegno delle attività economiche. Sul sito web istituzionale del Comune di Sorso è presente l’elenco aggiornato scaricabile di tutti gli esercizi commerciali e le attività produttive aderenti». Commenti SORSO - L’Amministrazione comunale di Sorso, nell’ambito delle misure per il controllo della diffusione del Covid-19, lancia l’iniziativa solidale “Spesa sospesa”, che vede protagoniste le attività produttive e commerciali del territorio e la cittadinanza per realizzare un programma di autosostentamento rivolto alla popolazione. Già attiva nelle numerose attività che hanno aderito con entusiasmo, l'attività si pone l’obiettivo di promuovere la dignità delle famiglie che vivono momenti di difficoltà, attraverso la logica del dono e della condivisione di beni di prima necessità.Un intervento concreto al quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini, che potranno donare, nei punti di raccolta allestiti negli esercizi commerciali, alcuni prodotti di prima necessità che siano conservabili a temperatura ambiente ed a lunga scadenza come: latte uht, pasta, zucchero, legumi, pelati, biscotti, bevande, alimenti per l’infanzia e prodotti per l’igiene personale, ma anche bombole gas e prodotti agricoli provenienti dalle aziende aderenti. La donazione potrà essere effettuata anche telefonicamente da parte di quei cittadini che stanno effettuando i loro acquisti da casa attraverso l’iniziativa.Una rete di operatori e volontari, coordinati da Protezione civile, Compagnia barracellare e Cisom è già attiva per il ritiro e la consegna dei pacchi alle famiglie che si trovano in un momento di difficoltà. «Un’iniziativa fortemente voluta da questa Amministrazione – sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas – che mostra come la città di Sorso sia capace di essere solidale con i meno fortunati e che mette in luce una forte generosità, da parte delle attività commerciali e dei produttori che hanno aderito numerosissimi e da parte dei cittadini che hanno già iniziato a donare una parte dei loro acquisti. A loro e alla rete di volontari che sta offrendo il suo supporto logistico ed operativo, va il mio ringraziamento, con la certezza che questa situazione di emergenza che tutti stiamo vivendo, andrà a confermare e consolidare nella popolazione un senso di condivisione e di solidarietà che perdurerà anche nel futuro».«Il progetto – afferma l’assessore comunale alle Attività produttive Marco Greco - prosegue il percorso già iniziato dall’Amministrazione con l’iniziativa Spesa a casa. In queste giornate di difficoltà, l’obiettivo è quello di sostenere la popolazione e le attività commerciali, in particolare quelle di vicinato, attraverso la creazione, la gestione e la fornitura di servizi al territorio. Accanto ad una serie di attività promozionali per Spesa a casa e Spesa Sospesa presto attiveremo nuove iniziative destinate al consumo solidale ed al sostegno delle attività economiche. Sul sito web istituzionale del Comune di Sorso è presente l’elenco aggiornato scaricabile di tutti gli esercizi commerciali e le attività produttive aderenti».