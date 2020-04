Mappa Covid Porto Torres: 30 positivi

10:05 Covid-19, 922 positivi, 26 in Terapia intensiva Quattro decessi nelle ultime 24 ore nell´Isola Articolo aggiornato in tempo reale con l'evolversi dei contagi da CoronaVirus in Sardegna. Dei malati, 123 sono ricoverati in ospedale, 26 in terapia intensiva e 670 in isolamento domiciliare. I decessi salgono a quarantasette. In totale, nella regione sono stati eseguiti 7.521 test.