I buoni spesa si ricevono online a Porto Torres I cittadini possono inviare al Comune di Porto Torres il modulo per la tutela della privacy per ottenere i buoni spesa del fondo di solidarietà comunale, finalizzati all´acquisto di alimenti e beni di prima necessità



Commenti PORTO TORRES – I cittadini possono inviare al Comune di Porto Torres il modulo per la tutela della privacy per ottenere i buoni spesa del fondo di solidarietà comunale, finalizzati all'acquisto di alimenti e beni di prima necessità. Il modulo può essere scaricato sul sito internet istituzionale del Comune. Deve essere inviato con urgenza via e-mail all’indirizzo web emergenzaalimentare@comune.porto-torres.ss.it anche da coloro che hanno diritto al beneficio e che hanno già presentato domanda. I buoni spesa solidali saranno inviati agli utenti con i requisiti direttamente nella propria casella di posta elettronica dopo il ricevimento da parte del Comune di Porto Torres dell'istanza sulla privacy, debitamente compilata.