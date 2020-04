Red 20:43 Covid-19 a Sassari: al via la distribuzione dei buoni spesa Si inizia domani mattina. Saranno consegnati i buoni a chi non percepisce altri sostegni pubblici e ha un cognome che inizia con le lettere che vanno dalla A alla E. La consegna avverrà anche grazie alla collaborazione della Caritas







Per ulteriori informazione o per segnalare difficoltà nell’individuare la propria area di ritiro, si può telefonare ai numeri 079/279733, 079/2497415 e 079/279517. Per chi percepisce sostegni economici pubblici, la prossima settimana saranno indicate le modalità di sostegno attivabili, secondo le risorse disponibili. Commenti SASSARI - Partirà domani, giovedì 9 aprile, dalle 9.30, la distribuzione dei buoni spesa. I richiedenti che hanno dichiarato di rientrare nella priorità di assegnazione (mancanza di qualsiasi forma di sostegno pubblico) dovranno individuare, grazie allo stradario pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari, la parrocchia o sede incaricata della consegna dei buoni in base all'indirizzo dichiarato nella domanda e presentarsi direttamente per il ritiro buoni spesa.Domani, saranno consegnati i buoni a chi non percepisce altri sostegni pubblici e ha un cognome che inizia con le lettere che vanno dalla A alla E. La consegna avverrà anche grazie alla collaborazione della Caritas.Per ulteriori informazione o per segnalare difficoltà nell’individuare la propria area di ritiro, si può telefonare ai numeri 079/279733, 079/2497415 e 079/279517. Per chi percepisce sostegni economici pubblici, la prossima settimana saranno indicate le modalità di sostegno attivabili, secondo le risorse disponibili.