video Cor 10:10 Gli animali algheresi: video vol.3



La delegazione di Alghero dell'Institut d'Estudis Catalans pubblica sul web alcuni video didattici in algherese per bambini, che possono costituire anche un importante momento di condivisione di valori culturali tra genitori e figli. La prima serie, chiamata «Les veus dels animals», è realizzata con animazione mista cinematografica (live view) e di cartoni animati, ed è composta da tre video che hanno come tema principale il nome di alcuni animali tipici del territorio di Alghero. Ecco il terzo video.