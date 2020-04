Red 12:25 Asta benefica: Tore Pinna per il Santissima Annunziata Sassarese medio fa partire la sua seconda asta benefica in collaborazione con lo storico portiere della Torres. L´intero ricavato dell´asta andrà interamente in beneficenza alla raccolta fondi «che appoggiamo ormai da settimane. Saranno direttamente i vincitori dell´asta a versare la loro donazione sulla piattaforma GoFundMe e che sarà utile a comprare macchinari e attrezzature per fronteggiare l´emergenza Covid-19 per l´Ospedale Santissima Annunziata di Sassari»







Nella foto: Tore Pinna Commenti SASSARI – Sassarese medio fa partire la sua seconda asta benefica in collaborazione con lo storico portiere della Torres Tore Pinna. «Un'iniziativa rigorosamente portata avanti in maniera esclusiva solo dal nostro staff e dallo stesso ex portiere, che ci appoggia da tempo in diverse iniziative – chiariscono gli organizzatori - Si tratta di un'asta benefica che si sta svolgendo sulla nostra piattaforma web e che contiene tre oggetti messi a disposizione dallo stesso ex portiere rossoblu».Si tratta di una felpa stilizzata di cui ne esistono solo due esemplari. Uno appartiene a Pinna e l'altra la potrà indossare solo il fortunato benefattore che si aggiudicherà l'asta. Poi, una maglietta da portiere indossata dall'estremo difensore nella sua lunga carriera alla Torres ed un di guanti con il quale ha giocato e parato in tantissime gare di campionato.L'intero ricavato dell'asta andrà interamente in beneficenza alla raccolta fondi «che appoggiamo ormai da settimane. Saranno direttamente i vincitori dell'asta a versare la loro donazione sulla piattaforma GoFundMe e che sarà utile a comprare macchinari e attrezzature per fronteggiare l'emergenza Covid-19 per l'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari». L'asta si terrà sul sito SassareseMedio. Ulteriori informazioni annche sulla pagina Facebook omonima.Nella foto: Tore Pinna