Solidarietà: il cuore dell´Associazione Arma Aeronautica

ALGHERO – Proseguono gli esempi di solidarietà concreta ad Alghero. Il tenente colonnello Enzo Giudice, presidente della Sezione di Alghero dell'Associazione Arma Aeronautica "Salvatore Pulina", ha annunciato che, «nel dare compimento alla promozione dei valori, tra i quali la solidarietà nei confronti di chi si trova a vivere in condizioni di disagio e difficoltà», ha promosso una raccolta fondi, con il Direttivo ed i soci, da destinarsi a favore degli ospedali e delle strutture sanitarie di Alghero, per procedere con l'acquisto di materiali di cui il personale medico ed infermieristico ha necessità per continuare ad operare in sicurezza.Con questa iniziativa, l'Associazione, presente ed operativa sul territorio, rende onore e merito a quanti stanno spendendosi, in prima linea, con totale disponibilità ed umanità per contenere le difficoltà, i disagi ed il dolore con cui si confrontano ogni giorno nelle strutture ospedaliere e nei Reparti in cui prestano il loro servizio. I 2mila euro raccolti saranno devoluti per far fronte alle urgenti necessità del caso.Il tenente colonnello Giudice, nel ringraziare i soci e le loro famiglie, conferma «la disponibilità dell'Associazione Arma Aeronautica ad operare, laddove fosse necessario, per contenere le criticità di questo difficile momento che sta mettendo a dura prova la nostra collettività».