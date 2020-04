Red 11:13 Alghero: si cercano due marinai E´ indetta la chiamata all’imbarco di due marittimi comunitari da imbarcare sui motopesca “Staffino I” e “Nonno Gigino”. Gli interessati, muniti dei documenti richiesti, dovranno presentarsi venerdì mattina nell’Ufficio Circondariale marittimo, in Via Eleonora d’Arborea 2







Per accertare la disponibilità all’imbarco su unità da pesca, i marittimi interessati, purché muniti di regolari libretti/foglio di ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi entro le 9 di venerdì 17 aprile nell’Ufficio Armamento e spedizioni dell’Ufficio Circondariale marittimo di Alghero, in Via Eleonora d’Arborea 2. Commenti ALGHERO – Sono due i nuovi posti da marinaio a disposizione ad Alghero. Infatti, è indetta la chiamata all’imbarco di due marittimi comunitari da imbarcare sui motopesca “Staffino I” e “Nonno Gigino”.Per accertare la disponibilità all’imbarco su unità da pesca, i marittimi interessati, purché muniti di regolari libretti/foglio di ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi entro le 9 di venerdì 17 aprile nell’Ufficio Armamento e spedizioni dell’Ufficio Circondariale marittimo di Alghero, in Via Eleonora d’Arborea 2.