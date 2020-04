G.M.Z. 11:52 A Porto Conte Ricerche studio sul Coronavirus Il nuovo amministratore, Gavino Sini, ha annunciato la ricostituzione di un laboratorio Bsl3 a Porto Conte Ricerche, dotato di attrezzature tali da renderlo adeguato al lavoro con microrganismi che presentano elevati rischi e apparecchiature per la decontaminazione ambientale







Sini ha annunciato la ricostituzione, grazie al decisivo supporto di Sardegna Ricerche, di un laboratorio Bsl3 a Porto Conte Ricerche, dotato di attrezzature tali da renderlo adeguato al lavoro con microrganismi che presentano elevati rischi e apparecchiature per la decontaminazione ambientale, dove partirà a breve una ricerca sul rimedio al Covid-19. A capo ci sarà una società già insediata a Tramariglio, in collaborazione con un team internazionale.



L'annuncio questa mattina (mercoledì) da parte del presidente della Camera di Commercio di Sassari, da qualche mese nuovo amministratore della Porto Conte Ricerche srl, la società che gestisce la sede di Alghero del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna. «Si tratta purtroppo di un laboratorio fermo da diversi anni quindi c'è stato bisogno di riattivare tutti i protocolli, sarà messo a disposizione del territorio» ha concluso Gavino Sini. Commenti ALGHERO - «Vogliamo ritornare ad essere l'elemento base di una programmazione territoriale che riprende ad investire nella ricerca e nella conoscenza». Lo ha detto Gavino Sini, invitato a partecipare dall'Amministrazione comunale di Alghero, insieme all'Università di Sassari ed altri enti, alla task force per fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia nel territorio del nord Sardegna.Sini ha annunciato la ricostituzione, grazie al decisivo supporto di Sardegna Ricerche, di un laboratorioa Porto Conte Ricerche, dotato di attrezzature tali da renderlo adeguato al lavoro con microrganismi che presentano elevati rischi e apparecchiature per la decontaminazione ambientale, dove partirà a breve una ricerca sul rimedio al. A capo ci sarà una società già insediata a Tramariglio, in collaborazione con un team internazionale.L'annuncio questa mattina (mercoledì) da parte del presidente della Camera di Commercio di Sassari, da qualche mese nuovo amministratore della Porto Conte Ricerche, la società che gestisce la sede di Alghero del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna. «Si tratta purtroppo di un laboratorio fermo da diversi anni quindi c'è stato bisogno di riattivare tutti i protocolli, sarà messo a disposizione del territorio» ha concluso Gavino Sini.