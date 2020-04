Red 20:29 Forestale: diciotto sanzioni sulle coste sarde Ieri, sono stati effettuati 775 controlli. Sono state sanzionate otto persone a Cagliari, tre a Sassari, tre a Nuoro, tre ad Oristano e una ad Iglesias, per un totale (dal 14 marzo) di 571



ALGHERO - Dal 14 marzo, sono 29.123 i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ieri (martedì), sono stati effettuati 775 controlli.



Di questi, 152 nell’area di Cagliari, quarantotto ad Iglesias, cinquantadue ad Oristano, 202 a Sassari, 105 a Tempio Pausania, 148 a Nuoro e sessantotto a Lanusei. Inoltre, nello scalo di Porto Torres, sono stati controllati sei passeggeri in arrivo da Genova. Complessivamente, sono state diciotto le persone sanzionate: otto a Cagliari, tre a Sassari, tre a Nuoro, tre ad oristano e una ad Iglesias. Dal 14 marzo,



Dopo un mese, i controlli della Forestale sono stati complessivamente 29.123 (7.306 nell’area di Cagliari, 1.625 Iglesias, 2.382 Oristano, 6.205 Sassari, 4.082 Tempio, 4.852 Nuoro e 2.671 Lanusei). Sono state sanzionate 571 persone (257 a Cagliari, 103 a Sassari, sessanta a Tempio, cinquantaquattro ad Iglesias, quarantaquattro a Nuoro, quarantaquattro ad Oristano e nove a Lanusei).