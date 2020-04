Red 9:12 Sennori: 13.500 mascherine ai cittadini Il Comune ha iniziato questa mattina la distribuzione porta a porta nelle case dei sennoresi. A disposizione 7.100 mascherine chirurgiche monouso e 6.400 mascherine in tela, lavabili e quindi riutilizzabili







SENNORI – Da oggi (sabato), il Comune di Sennori distribuisce 13.500 mascherine protettive e guanti ai cittadini. «L'Amministrazione comunale ha deciso di consegnare le mascherine a tutti i sennoresi per aiutarli a proteggersi e a proteggere la comunità dal contagio del Covid-19», spiega il sindaco Nicola Sassu.

Il Comune ha a disposizione 7.100 mascherine chirurgiche monouso e 6.400 mascherine in tela, lavabili e quindi riutilizzabili. Ogni cittadino residente a Sennori riceverà direttamente a casa due mascherine.

Nella busta che sarà consegnata a ciascun nucleo familiare dai volontari della Proloco, del gruppo folk Città di Sennori e dalle Guardie ambientali, accompagnati da alcuni amministratori comunali, oltre alle mascherine e ad un paio di guanti in lattice o nitrile, i sennoresi troveranno le schede descrittive dei presidi di sicurezza e le indicazioni su come debbano essere utilizzati e, per quelli riutilizzabili, sanificati. La distribuzione inizierà dai quartieri Su Monte, Monte Mario e centro storico, per poi proseguire nelle altre zone e terminare la consegna alla popolazione entro la prossima settimana.