Cor 12:39 Alghero: schianto tra porta-pizze e furgone L´incidente poco prima delle 22.30 di ieri notte all´angolo tra via XX Settembre e via Sassari. Ad avere la peggio il ragazzo sullo scooter, trasportato al pronto soccorso



ALGHERO - All'origine di tutto una mancata precedenza, nonostante fosse in funzione l'impianto semaforico. Coinvolti uno scooter ed un furgoncino. Ad avere la peggio il ragazzo addetto al trasporto delle pizze, soccorso dal 118 e traportato immediatamente al Pronto soccorso dell'ospedale Civile di Alghero. Sul posto anche i Vigili del fuoco e una pattuglia della Guardia di finanza.



Nella foto: le immagini dell'incidente