Oasi faunistica: 400mila euro agli Enti locali

Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis Commenti CAGLIARI - «Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura hanno l’obiettivo di conservare le specie selvatiche, favorire il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il ripopolamento». Lo ha spiegato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis, annunciando un finanziamento di 400mila euro per gli Enti locali che le gestiscono, con compiti di pianificazione, tutela dell’ambiente, della fauna ed in materia di caccia, predisponendo i piani di gestione e presentando annualmente una relazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti. La somma è stata così ripartita: 140mila euro alla Provincia del Sud Sardegna, 108mila a quella di Sassari, 64mila alla Città metropolitana di Cagliari e 44mila sia alla Provincia di Oristano, sia a quella di Nuoro.Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis