Cor 18:26 Terribile schianto sulla 554: feriti UnŽauto sfonda il guardrail Ferite due persone, trasportate dŽurgenza presso il pronto soccorso. LŽincidente allŽaltezza della motorizzazione civile di Cagliari



CAGLIARI - Schianto nel tardo pomeriggio odierno (lunedì) sulla Strada Statale 554, all'altezza della motorizzazione civile di Cagliari. Per cause in corso di accertamento dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro, un'auto ha urtato il guardrail riportando ingenti danni. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, trasportate d'urgenza presso il pronto soccorso più vicino. Sul posto sono intervenute le autoambulanze del 118, polizia locale di Cagliari e una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale.



Nella foto: l'automobile coinvolta nell'incidente