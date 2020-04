Cor 23:38 800euro, Salaris replica: nessun rischio Precisazione dell’assessore Maria Grazia Salaris relativamente a quella che bolla come «errata e fuorviante dichiarazione diffusa dalla segreteria del partito dei sardi» secondo la quale l´autocertificazione del reddito risulta tra gli allegati essenziali. «Niente di più falso»



800euro regionale [ Commenti ALGHERO - «Sorprende la leggerezza con la quale si tenta di seminare allarme e preoccupazione fra i cittadini algheresi da parte di un ex amministratore. Il modello di domanda di contributo nonché l’avviso non prevedono assolutamente questo allegato, ma si limitano a richiedere di indicare l’importo del reddito stimato per il periodo 23.02/23.04/2020. Questa previsione, è bene chiarirlo, è contenuta negli stessi modelli approvati dalla giunta regionale con deliberazione pubblicata il 15 aprile scorso e che la giunta comunale, entro i successivi due giorni previsti, il 17 aprile, si è limitata a recepire. Si tratta pertanto dei due documenti che la regione ha approvato e che la giunta comunale ha voluto integrare in funzione di una più agevole e diffusa partecipazione di tutti i cittadini interessati a questa misura di aiuto. È stata proprio la giunta comunale a prevedere, rispetto a quanto non era contenuto nei documenti regionali, la possibilità di presentazione online della domanda di contributo, modalità che consentirà di istruire le pratiche e pertanto pervenire al pagamento del contributo in favore dei beneficiari, in tempi rapidissimi, già a partire dalla prossima settimana. Senza questa integrazione, voluta dal Comune, i tempi di istruttoria e di pagamento in favore dei beneficiari sarebbero stati certamente non inferiori a 2/3 mesi. Pertanto nulla da rifare e nessuna domanda verrà rigettata per le predette ragioni. Intanto la macchina comunale è già al lavoro nell’istruire le domande pervenute che, al momento, registra l’imponente numero di 2.500 protocolli». Così l'assessore ai Servizi sociali del comune di Alghero, Maria Grazia Salaris, replica ai dubbi di inammissibilità avanzati dal partito dei sardi circa il contributo daregionale [ LEGGI ].