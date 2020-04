Red 18:08 Cri Sardegna: Piredda nuovo presidente Le elezioni, avvenute domenica per via telematica, hanno premiato il colonnello comandante del Corpo militare volontario della Cri isolana che, dal luglio 2018, ricopriva anche il ruolo di commissario della stessa Croce rossa







Compongono il nuovo Consiglio direttivo Alessandro Tetti, Mariadomenica Pileri, Ulisse Corona e Giacomo Bellu (rappresentante regionale dei Giovani Cri). Piredda, laureato in Giurisprudenza, dal 1994 è al comando del Corpo militare della Cri.



E’ stato insignito di numerose onorificenze tra cui il Cavalierato al merito della Repubblica, il Cavalierato di San Gregorio Magno e quello dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Inoltre, è stato insignito della Medaglia d'argento e d'oro al merito per delicate attività svolte durante la carriera sia in Italia, sia all'estero, oltre ad aver conseguito diversi elogi ed un encomio solenne.



