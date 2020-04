22:06 Assistenza fiscale: Unione del Coros in prima fila L´Unione ha approvato i documenti del “Progetto di gestione dei servizi di supporto assistenza e consulenza professionale in materia fiscale”, che sono necessari per la gestione della contabilità correlata ai progetti, alle gare d’appalto, ai contratti ed alle azioni di governance messe in campo per il triennio 2020-2022