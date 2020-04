Cor 22:56 Villa Maria Pia, silenzio in aula Rimpallo di competenze tra assessore e sindaco ad Alghero, alla fine nessuno risponde in consiglio comunale e il presidente Lelle Salvatore rimanda tutto alla prossima riunione



Nella foto: Villa Maria Pia ad Alghero Commenti ALGHERO - Senza gestore (laha chiesto e motivato il rinnovo ma dall'Amministrazione di Alghero è arrivato un netto diniego), con la stagione turistica già incerta all'avvio e una lunga causa di risarcimento inevitabilmente alle porte, laVilla Maria Pia è stata oggetto di specifica segnalazione in occasione dell'ultima riunione del consiglio comunale di mercoledì. Il consigliere Pietro Sartore ha chiesto all'indirizzo di assessore e sindaco quali passi fossero stati compiuti dal 17 marzo 2020 (giorno in cui il competente dirigente ha formalmente rigettato la richiesta della). All'atto della risposta però l'assessore al Demanio e Patrimonio, presente in videoconferenza, ha lasciato spazio al Primo cittadino che ha preferito non toccare l'argomento. Incalzato dal consigliere Sartore, a quel punto il presidente Lelle Salvatore ha rimandato ogni chiarimento alla prossima riunione (in occasione delle brevi segnalazioni). Non più tardi di qualche settimana fa, aveva ripercorso tutte le tappe dell'intricata questione - con estrema precisione e dovizia di particolari - l'ex assessore Angelo Caria [ GUARDA ].Nella foto: Villa Maria Pia ad Alghero