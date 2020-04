Red 20:21 «Alghero, Sa Die non si tocca» «L´Istituto Fermi di Alghero rispetti la sospensione didattica per Sa Die de sa Sardigna», ammoniscono Cristiano Sabino e Ninni Tedesco, responsabili del settore Scuola del movimento popolare sardo Caminera Noa







«Il calendario scolastico presentato ad inizio anno prevede per la Regione autonoma della Sardegna la sospensione delle attività didattiche in occasione del 2 novembre, delle vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio, del 25 febbraio (martedì grasso), delle vacanze pasquali dal 9 al 14 aprile e appunto del 28 aprile, Sa Die de Sa Sardigna – proseguono i due attivisti - In assenza di ogni altra delibera della Ras, ogni circolare scolastica che non annovera il 28 aprile come giorno di chiusura è da ritenersi carta straccia». Nessuna Dirigenza può “annullare” alcuni giorni di sospensione delle lezioni. A ribadirlo sono anche i Cobas Sardegna, con un comunicato diramato alle scuole: «Ribadiamo che tale facoltà non è nella disponibilità dei dirigenti scolastici. Infatti, il calendario scolastico è di competenza della Regione ed il suo adattamento, nelle singole scuole, è di competenza esclusiva del Consiglio d’Istituto. I singoli dirigenti scolastici non possono modificare o annullare le delibere del Consiglio d’Istituto, in generale, ed in particolare non possono farlo su tale materia (giorni di sospensione delle lezioni), neanche appellandosi alla cosiddetta “emergenza Covid-19”, nella quale, paradossalmente, le attività didattiche sarebbero sospese».



«Riteniamo pertanto grave - conludono i responsabili di Caminera Noa - che la circolare n.204 del 21 aprile diramata dall’Istituto Enrico Fermi di Alghero sull’interruzione dell’attività didattica a distanza per i soli giorni del 25 aprile e del primo maggio». La circolare riporta quanto segue: «visto il calendario scolastico della Regione Sardegna, verificate le tempistiche delle attività di didattica a distanza, si comunica che le attività didattiche a distanza verranno sospese nelle giornate del 25 aprile (Anniversario della liberazione d'Italia) e nella giornata del primo maggio (Festa dei lavoratori). Nelle altre giornate, le lezioni si svolgeranno come previsto dall’attuale organizzazione oraria». «Ci auguriamo che sia una svista del dirigente e che possa presto essere rettificata, inserendo appunto tra i giorni di sospensione della Didattica a distanza anche il 28 aprile. Se così non fosse, procederemo a diffida». Commenti ALGHERO - «Il 28 aprile è Sa Die de sa Sardigna e come noto le scuole rimangono chiuse. Questa non è una facoltà delle singole scuole, ma una disposizione della Legge regionale 14 settembre 1993 n.44, che istituisce la giornata del popolo sardo “Sa Die de sa Sardigna”». A dichiararlo sono Cristiano Sabino e Ninni Tedesco, responsabili del settore “Scuola” del movimento popolare sardo Caminera Noa, che arriva in seguito ad una circolare diramata dall'Istituto “Enrico Fermi” di Alghero sull’interruzione dell’attività didattica a distanza per i soli giorni del 25 aprile e del primo maggio.«Il calendario scolastico presentato ad inizio anno prevede per la Regione autonoma della Sardegna la sospensione delle attività didattiche in occasione del 2 novembre, delle vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio, del 25 febbraio (martedì grasso), delle vacanze pasquali dal 9 al 14 aprile e appunto del 28 aprile, Sa Die de Sa Sardigna – proseguono i due attivisti - In assenza di ogni altra delibera della Ras, ogni circolare scolastica che non annovera il 28 aprile come giorno di chiusura è da ritenersi carta straccia». Nessuna Dirigenza può “annullare” alcuni giorni di sospensione delle lezioni. A ribadirlo sono anche i Cobas Sardegna, con un comunicato diramato alle scuole: «Ribadiamo che tale facoltà non è nella disponibilità dei dirigenti scolastici. Infatti, il calendario scolastico è di competenza della Regione ed il suo adattamento, nelle singole scuole, è di competenza esclusiva del Consiglio d’Istituto. I singoli dirigenti scolastici non possono modificare o annullare le delibere del Consiglio d’Istituto, in generale, ed in particolare non possono farlo su tale materia (giorni di sospensione delle lezioni), neanche appellandosi alla cosiddetta “emergenza Covid-19”, nella quale, paradossalmente, le attività didattiche sarebbero sospese».«Riteniamo pertanto grave - conludono i responsabili di Caminera Noa - che la circolare n.204 del 21 aprile diramata dall’Istituto Enrico Fermi di Alghero sull’interruzione dell’attività didattica a distanza per i soli giorni del 25 aprile e del primo maggio». La circolare riporta quanto segue: «visto il calendario scolastico della Regione Sardegna, verificate le tempistiche delle attività di didattica a distanza, si comunica che le attività didattiche a distanza verranno sospese nelle giornate del 25 aprile (Anniversario della liberazione d'Italia) e nella giornata del primo maggio (Festa dei lavoratori). Nelle altre giornate, le lezioni si svolgeranno come previsto dall’attuale organizzazione oraria». «Ci auguriamo che sia una svista del dirigente e che possa presto essere rettificata, inserendo appunto tra i giorni di sospensione della Didattica a distanza anche il 28 aprile. Se così non fosse, procederemo a diffida».