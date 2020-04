Red 11:41 Sassari prepara il 25 aprile La cerimonia in programma domani mattina, in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione dell´Italia dal nazifascismo, sarà «una celebrazione ristretta e ancora più significativa»







Il sindaco Gian Vittorio Campus deporrà una corona d'alloro a nome di tutta la municipalità e delle Istituzioni, davanti al presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru e dei capigruppo, che rappresenteranno tutti i cittadini sassaresi. Contrariamente a quanto inizialmente programmato dall'Amministrazione, che aveva già inviato le lettere di invito, non sarà possibile far partecipare alla manifestazione neppure una ridotta rappresentanza della associazioni combattentistiche e d'Arma e delle Istituzioni.



«Sarà una cerimonia più semplice, ma ugualmente importante, sentita e dal grande valore», dichiarano dagli uffici di Palazzo Ducale. Inoltre, «come ogni anno, per ricordare che la Festa della Liberazione è la festa di tutte le italiane e gli italiani, l'Amministrazione comunale farà sì che il tricolore sventoli dalle finestre del Palazzo Ducale e accoglie e rivolge l'invito dell'Anpi nazionale a esporre la bandiera italiana nelle finestre delle case».