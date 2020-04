Red 12:23 La Maddalena: Lapia scuote Nieddu «Non cali il silenzio sulla sanità nell´isola. Sono pronta a collaborare sulla deroga del Punto nascita», scrive la deputata del Movimento 5 stelle in una lettera inviata giovedì all´assessore regionale







«Sostituire il Pronto soccorso con un Ppi significa dichiarare che nessun paziente può essere assistito al Paolo Merlo, ma che dovrà essere trasferito al Giovanni Paolo II di Olbia o in altri nosocomi. Ritengo sia una decisione gravissima, per un’isola nell’isola, con quasi 11mila abitanti che non possono spostarsi quando le condizioni meteo bloccano i traghetti e gli stessi elicotteri». Il servizio di elisoccorso, «spacciato come panacea per tutti i mali della sanità maddalenina», risulta essere a mezzo servizio nella base di Olbia, quella nata h24 proprio per poter coprire La Maddalena e l’Ogliastra. «Ormai da mesi – accusa la deputata - l’elicottero è disponibile solo la sera, h12, ben poco per dare sicurezza ai maddalenini. Eppure, è in questo quadro già difficile che si inserisce l’irresponsabile declassamento del Ps». C’è poi il problema della dialisi estiva, «che l’Ats ha deciso di non prevedere quest’anno e che rappresentava uno dei servizi per i quali La Maddalena era scelta come meta per i tanti villeggianti: sospendere il servizio e comunicarlo con tanto anticipo non potrà che creare anche un danno economico all’isola, oltre che, naturalmente, un disservizio per i pazienti in dialisi».



Quindi, la nota più dolente, il Punto nascita ancora chiuso. «Nulla di concreto è stato fatto: non è certo sufficiente aver inviato richiesta di deroga al Ministero della Salute, lo scorso fine ottobre, se non accompagnata da una attenta e puntuale relazione del Comitato percorso nascita regionale, che motivi la richiesta così da superare tecnicamente il parere del Comitato percorso nascita nazionale, che supporta il ministro nelle richieste di deroghe: ad oggi, non ci risulta, infatti, che l’Assessorato della Sanità abbia modificato il documento presentato al Ministero nel 2014 con le azioni previste dall’Accordo percorso nascita firmato dalla Regione Sardegna nel 2010», sottolinea la pentastellata.



La parlamentare sarda chiude chiedendo che «la strada della deroga per il Punto nascita venga percorsa con un iter che veda coinvolto il Comitato percorso nascita della Sardegna e che si rivedano le azioni previste in base all’Accordo del 2010, così da supportare la richiesta con argomentazioni scientificamente sostenibili. Stia certo – assicura Mara Lapia rivolgendosi all’assessore - che troverà in me il massimo sostegno, a livello nazionale, ad una iniziativa portata avanti secondo corrette procedure e con evidenze scientifiche. Sollecito, infine, un pronto ripensamento sul declassamento del Pronto soccorso e, anzi, il rafforzamento dello stesso e il ripristino immediato del servizio di elisoccorso h24».



