Cor 16:48 Zero positivi, Castelsardo è Covid-free Azzerati pure i soggetti in quarantena. Il sindaco: Castelsardo è stata protagonista di una grande prova di solidarietà, per cui l’invito è quello di continuare in questa direzione



Covid-19 e non si registrano nuovi ulteriori casi. Così come non vi è più alcun soggetto che, per aver avuto contatti stretti con i casi confermati di Covid-19, è sottoposto alla misura della quarantena con sorveglianza attiva. Infatti il soggetto che si trovava in quarantena domiciliare obbligatoria è guarito, così pure nessun obbligo persiste per i soggetti sottoposti per diverso periodo, al regime di isolamento domiciliare fiduciario.



«Una notizie che mette fine ad un triste periodo di paura e che ora ci riempie di felicità – dichiara il Sindaco Antonio Capula - Quello che dobbiamo fare però è non abbassare la guardia, e continuare a mettere in pratica tutte le misure previste per evitare il contagio e la diffusione del virus. Invitiamo pertanto tutti i cittadini ad uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e stretta necessità, evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed indossare sempre i dispositivi di protezione, quali mascherine e guanti oltre a mantenere comunque sempre le distanze sociali».



Oltre a ringraziare tutti i Cittadini che hanno risposto bene alle raccomandazioni delle autorità, il sindaco fa un plauso a tutti coloro che si stanno prodigando nell’alleviare i disagi della popolazione: «medici di famiglia, volontari del CVSM, Compagnia Barracellare, Caritas, tantissimi volontari, tutti i Consiglieri Comunali che hanno mostrato disponibilità ed efficienza, chi ha fornito le mascherine, tutti coloro che stanno contribuendo alla Spesa Solidale e coloro che stanno effettuando versamenti presso il Conto Solidale accesso appositamente per le “Donazioni emergenza Covid-19” con IBAN IT28C 01015 85120 000070728983». Commenti CASTELSARDO – Ottime notizie da Castelsardo: il Sindaco comunica che non c’è più nessun cittadino positivo ale non si registrano nuovi ulteriori casi. Così come non vi è più alcun soggetto che, per aver avuto contatti stretti con i casi confermati di, è sottoposto alla misura della quarantena con sorveglianza attiva. Infatti il soggetto che si trovava in quarantena domiciliare obbligatoria è guarito, così pure nessun obbligo persiste per i soggetti sottoposti per diverso periodo, al regime di isolamento domiciliare fiduciario.«Una notizie che mette fine ad un triste periodo di paura e che ora ci riempie di felicità – dichiara il Sindaco Antonio Capula - Quello che dobbiamo fare però è non abbassare la guardia, e continuare a mettere in pratica tutte le misure previste per evitare il contagio e la diffusione del virus. Invitiamo pertanto tutti i cittadini ad uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e stretta necessità, evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed indossare sempre i dispositivi di protezione, quali mascherine e guanti oltre a mantenere comunque sempre le distanze sociali».Oltre a ringraziare tutti i Cittadini che hanno risposto bene alle raccomandazioni delle autorità, il sindaco fa un plauso a tutti coloro che si stanno prodigando nell’alleviare i disagi della popolazione: «medici di famiglia, volontari del CVSM, Compagnia Barracellare, Caritas, tantissimi volontari, tutti i Consiglieri Comunali che hanno mostrato disponibilità ed efficienza, chi ha fornito le mascherine, tutti coloro che stanno contribuendo alla Spesa Solidale e coloro che stanno effettuando versamenti presso il Conto Solidale accesso appositamente per le “Donazioni emergenza Covid-19” con IBAN IT28C 01015 85120 000070728983».