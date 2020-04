Red 7:18 Multiss: conclusa sanificazione strade «Un’organizzazione modello per garantire servizio in prima linea e sicurezza dei lavoratori», dichiara il direttore generale della società in house della Provincia di Sassari Antonio Spano







Infine, Multiss ha assicurato tutti i lavoratori rispetto al Covid-19, con una polizza che prevede una diaria da ricovero, un forfait per la convalescenza post-ricovero in terapia intensiva con intubazione, con servizi di assistenza tipo informazioni sanitarie telefoniche, pareri medici immediati, prenotazione di prestazioni sanitarie, trasporto dall’ospedale a domicilio, assistenza infermieristica specializzata domiciliare e counseling psicologico. «Anche grazie al benessere lavorativo, su cui investiamo regolarmente e che è rafforzato dagli strumenti adottati in questo momento – conclude il direttore generale – siamo convinti che l’azienda uscirà da questo momento ancora più forte, attestandosi come realtà fondamentale ed essenziale per il territorio». Commenti SASSARI - C’è chi durante il lockdown non si è fermato, ha fronteggiato l’emergenza sanitaria e ha garantito il proprio servizio al territorio. La Multiss, società in house della Provincia di Sassari, ha realizzato una campagna straordinaria di sanificazione di strade, piazze e spazi pubblici del nord Sardegna, raggiungendo le decine di Comuni che si sono rivolti alla Provincia ed al suo amministratore Pietro Fois. Dopo gli attestati dell’anno scorso sulla trasparenza (prima azienda sarda e tra le prime in Italia ad ottenere da Certiquality la certificazione del “Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione”) il management della società con sede a Predda Niedda ha risposto all’emergenza pandemica con misure straordinarie in tema di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori. Il direttore generale Antonio Spano ha adottato strumenti eccezionali per garantire i dipendenti ed assicurargli le migliori condizioni operative.Anzitutto, «stiamo attuando puntualmente il “Protocollo nazionale condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” - conferma Spano - Informati i lavoratori in condizione di ipersuscettibilità nei confronti del Covid-19, ne abbiamo ridotto il numero sugli automezzi per rispettare il distanziamento. Abbiamo dato a tutti guanti e mascherine e abbiamo sanificato i locali aziendali». Rivista l’organizzazione, si è cercato di dare ai lavoratori serenità economica e sanitaria. «Chi aveva bisogno ha potuto accedere in anticipo a parte del Tfr o alla quattordicesima. Abbiamo considerato che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno imposto lo stop di molte attività e la perdita di reddito per chi non lavora. Perciò, abbiamo tenuto conto di quel che può essersi creato in molti nuclei familiari».Infine, Multiss ha assicurato tutti i lavoratori rispetto al Covid-19, con una polizza che prevede una diaria da ricovero, un forfait per la convalescenza post-ricovero in terapia intensiva con intubazione, con servizi di assistenza tipo informazioni sanitarie telefoniche, pareri medici immediati, prenotazione di prestazioni sanitarie, trasporto dall’ospedale a domicilio, assistenza infermieristica specializzata domiciliare e counseling psicologico. «Anche grazie al benessere lavorativo, su cui investiamo regolarmente e che è rafforzato dagli strumenti adottati in questo momento – conclude il direttore generale – siamo convinti che l’azienda uscirà da questo momento ancora più forte, attestandosi come realtà fondamentale ed essenziale per il territorio».