«Il Governo sblocchi assunzioni nei Comuni»







Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - Il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda ha presentato un’interrogazione parlamentare per facilitare l’assunzione e la mobilità del personale nel pubblico impiego, in particolare nei Comuni. «A causa del diffondersi del Covid-19 e per mezzo del Dl 17 marzo 2020, le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego sono state tutte momentaneamente sospese, creando non poche difficoltà soprattutto nei Comuni già dotati di un numero esiguo di personale», spiega il parlamentare.«Poichè già precedentemente, per effetto del Dl 28 gennaio 2019 (noto per aver introdotto nuove disposizioni per accedere alla pensione anticipata), un gran numero di dipendenti pubblici era stato collocato in quiescenza, creando ulteriori disagi per tutte le Amministrazioni pubbliche, ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare rivolta al presidente del Consiglio e al ministro della Pubblica Amministrazione (insieme al collega Walter Rizzetto e al gruppo di Fratelli d’Italia) affinché intervengano al fine di garantire l’espletamento delle procedure concorsuali anche attraverso interventi normativi che rendano più agevole l’intera procedura, in modo tale che, anche in questa fase emergenziale, le Amministrazioni possano far uso immediatamente delle graduatorie già validamente approvate da altri Enti, nonchè di poter avviare o proseguire, le obbligatorie procedure di mobilità», conclude Deidda.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda