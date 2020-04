Red 11:43 Marijuana in tasca: denunciato algherese Ieri pomeriggio, i militari del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Alghero hanno denunciato in stato di libertà un 30enne algherese per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e per guida senza patente



ALGHERO - Il Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Alghero hanno denunciato in stato di libertà un 30enne algherese per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e per guida senza patente. Ieri pomeriggio (martedì), gli uomini del capitano Pietro Barrel hanno notato la presenza del giovane che, alla guida del suo ciclomotore ha tentato di eludere il controllo, allontanandosi velocemente per le vie del centro.



L’atteggiamento sospetto del giovane non ha convinto la pattuglia, che ha deciso di seguirlo. Arrivati nella sua abitazione, i militari hanno fatto scattare un accurato controllo, effettuato con le massime cautele imposte dalle attuali disposizioni per il contenimento del CoronaVirus, che ha portato al rinvenimento di due sigarette confezionate con marijuana ed altri 10grammi della stessa sostanza.



L’ulteriore perquisizione svolta nella casa del 30enne ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione, ritenuto strumento dedicato al confezionamento dello stupefacente per la successiva vendita al dettaglio. Inoltre, l'algherese è stato denunciato per guida senza patente, poiché mai conseguita.