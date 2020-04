G.M.Z. 12:55 Sono 26mila le assunzioni in meno in Sardegna

Record negativo Olbia -72% segue Alghero -68% L´ex sindaco: subito un piano straordinario sul lavoro Il dato è contenuto sul report dell´osservatorio dell´Agenzia Sarda per le Politiche Attive sul Lavoro aggiornato al 26 aprile, con riferimento all´andamento dell´epidemia in Sardegna ed il suo impatto sul lavoro.





stesso periodo dell'anno precedente (2019). Il numero supera -26.000 se si considera la variazione complessiva rispetto all'inizio della crisi. Il tutto nonostante il 2020 fosse iniziato con un deciso aumento dell'occupazione: quando in Italia sono stati rilevati i primi casi di Covid-19, infatti, in Sardegna le assunzioni cumulate dall’inizio dell’anno erano superiori di circa 2.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2019 (+2298 a fine febbraio 2020). A partire dai primi casi di contagio invece, la curva comincia a decrescere, con ancor più rapidità dopo il lockdown. Il dato è contenuto sul report dell'osservatorio dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive sul Lavoro, l'Aspal, aggiornato al 26 aprile, con riferimento all'andamento dell'epidemia in Sardegna ed il suo impatto sul mercato del lavoro.



Il settore più colpito è di gran lunga quello della ricettività e ristorazione che segna oltre 13mila assunzioni in meno nel periodo ricompreso tra il 22 febbraio ed il 24 aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La crisi sanitaria ha determinato infatti la chiusura di questa tipologia di attività commerciali e completamente arrestato i flussi turistici. Segue l'istruzione, a testimonianza del fatto che la crisi ha ridotto il numero di contratti per le supplenze. Poi, a distanza: Noleggio e servizi alle imprese e costruzioni. I servizi domestici è l’unico settore in controtendenza (ovverosia in crescita). Questo potrebbe essere dovuto all’emersione del nero: molti lavoratori in nero potrebbero essere stati regolarizzati per consentir loro di spostarsi liberamente per recarsi al lavoro durante il lockdown. In termini percentuali spicca soprattutto la riduzione delle attività artistiche -74%.



