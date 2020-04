Cor 14:55 «Subito un piano straordinario per il lavoro» Lo chiede ancora l´ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, commentando il report dell´osservatorio dell´Agenzia Sarda per le Politiche Attive sul Lavoro che segna una netta contrazione degli occupati nell´isola e ad Alghero in particolare



Covid in Sardegna, 1.655 in meno solo ad Alghero, tra le più colpite, 68 persone su 100 che un anno fa avevano iniziato a lavorare non sono state confermate quest'anno». Lo chiede l'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno (nella foto), commentando il report dell´osservatorio dell´Agenzia Sarda per le Politiche Attive sul Lavoro aggiornato al 26 aprile, con riferimento all´andamento dell´epidemia in Sardegna ed il suo impatto sul lavoro ALGHERO - «Subito un piano straordinario per il lavoro con risorse regionali, statali ed europee. Non perdiamo ulteriore tempo. Un patto tra Regione. Imprese, Enti Locali che assicuri l'occupazione subito in cantieri lavoro con occupazione per almeno un anno e opere pubbliche che garantiscano lavoro. Lo avevo chiesto quindici giorni fa, all'esito dei primi dati del centro per l'impiego di Alghero. Lo ribadisco ora: 26.000 assunzioni in meno, in due mesi di Covid in Sardegna, 1.655 in meno solo ad Alghero, tra le più colpite, 68 persone su 100 che un anno fa avevano iniziato a lavorare non sono state confermate quest'anno». Lo chiede l'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, commentando il report dell´osservatorio dell´Agenzia Sarda per le Politiche Attive sul Lavoro aggiornato al 26 aprile, con riferimento all´andamento dell´epidemia in Sardegna ed il suo impatto sul lavoro.