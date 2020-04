Forestale: 593 controlli, cinque sanzioni nell´Isola

22:07 Polizia locale: 76 controlli a Sassari Prosegue il pattugliamento del territorio per assicurare il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del CoronaVirus e, allo stesso tempo, sensibilizzare ed informare la popolazione sulle novità già in vigore e, in particolare, sulle due ordinanze emanate in questi giorni dal sindaco Gian Vittorio Campus