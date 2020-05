Cor 10:49 Terapia semi-intensiva: 4 posti ad Ozieri Attivazione e attribuzione di 4 posti letto di Terapia Semi-intensiva previsti per l’ospedale A. Segni di Ozieri con accreditamento temporaneo. Esulta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nico Mundula. Alghero ancora al palo



Attivazione e attribuzione di 4 posti letto di Terapia Semi-intensiva previsti per l'ospedale A. Segni di Ozieri con accreditamento temporaneo. Ad annunciare la notizia è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nico Mundula, che si dice estremamente soddisfatto. «Sarà mia premura concentrare tutto il mio impegno per portare a termine il progetto del definitivo accreditamento che sarà sicuramente utile per la sanità del territorio, soprattutto nell'ottica di rilancio e rivalorizzazione dell'A. Segni, struttura baricentrica nel nord Sardegna, al momento della ridefinizione della rete ospedaliera» precisa.